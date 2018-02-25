«АГУ-Адыиф» проиграл восьмой матч кряду

«АГУ-Адыиф» на своем паркете проиграл «Звезде» в матче чемпионата России (23:36). Это 8-е подряд поражение команды из Майкопа.

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

"АГУ-Адыиф" (Майкоп) — «Звезда» (Звенигород) — 23:36 (10:20)