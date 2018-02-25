Войти в историю: сборная Германии проиграла матч своей жизни

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал победу сборной России над командой Германии в финале Олимпийского хоккейного турнира.

Немецкие хоккеисты вошли в историю, попав в финал Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, комментируя победу сборной России над командой Германии в финальном матче на ОИ — 2018 (4:3).

«Немцы сегодня сыграли матч своей жизни. Попав в финал, они уже одним только этим сделали историю немецкого хоккея великой», — отметил Ларионов, пишет РИА Новости

По мнению спортсмена, в игре с россиянами немцы были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами.

Напомним, в воскресенье, 25 февраля сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии в финале Олимпийского хоккейного турнира со счетом 4:3.