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Войти в историю: сборная Германии проиграла матч своей жизни
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Войти в историю: сборная Германии проиграла матч своей жизни 

ТК «Звезда» 25 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов прокомментировал победу сборной России над командой Германии в финале Олимпийского хоккейного турнира.
Немецкие хоккеисты вошли в историю, попав в финал Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов, комментируя победу сборной России над командой Германии в финальном матче на ОИ — 2018 (4:3).
«Немцы сегодня сыграли матч своей жизни. Попав в финал, они уже одним только этим сделали историю немецкого хоккея великой», — отметил Ларионов, пишет РИА Новости.
По мнению спортсмена, в игре с россиянами немцы были очень близки к тому, чтобы стать чемпионами.
Напомним, в воскресенье, 25 февраля сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии в финале Олимпийского хоккейного турнира со счетом 4:3.
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