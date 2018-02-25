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Смертин сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира
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Смертин сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира 

Soccer News 25 февраля 2018
Фото: Soccer News
«Нужно понимать, что есть сборные, которые сильнее нас в классе. Российской команде помогут только дух и удача, чтобы пройти как можно дальше. Из группы мы, очевидно, выйдем», — цитирует бывшего футболиста SportBox.
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