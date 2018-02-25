Смертин сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира

«Нужно понимать, что есть сборные, которые сильнее нас в классе. Российской команде помогут только дух и удача, чтобы пройти как можно дальше. Из группы мы, очевидно, выйдем», — цитирует бывшего футболиста SportBox.