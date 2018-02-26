Сборная России по футболу сыграет с Чехией и ФРГ осенью 2018 года 

Сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с командами Чехии и Германии осенью 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча с командой Чехии состоится 10 сентября в России. Игра с немецкой командой пройдёт 15 ноября на выезде.
Ранее Министерство транспорта России утвердило маршруты транспортного сообщения на время проведения ЧМ-2018. XXI чемпионат мира по футболу впервые пройдёт в России. Матчи турнира состоятся на 12 стадионах в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.