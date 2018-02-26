Сборная России по футболу сыграет с Чехией и ФРГ осенью 2018 года

Сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи с командами Чехии и Германии осенью 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с командой Чехии состоится 10 сентября в России. Игра с немецкой командой пройдёт 15 ноября на выезде.