Белоруссия обыграла Словению с разницей в 1 очко 

Сборная Белоруссии обыграла действующих чемпионов Европы Словению (93:92) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2019. Самым результативным игроком встречи стал словенец Яка Блажич, набравший 27 очков. У белоруссов точнее всех был Девон Саддлер (25).
Эта победа стала для Белоруссии первой в группе. Словенцы, в свою очередь, потерпели второе поражение в четырех играх.
В параллельных матчах Украина обыграла Швецию (77:66), Литва разгромила Косово (106:50), а Румыния крупно уступила Италии (50:101).
Чемпионат мира
Мужчины
Отборочный турнир
Европа
1-й раунд
Группа A Белоруссия — Словения — 93:92 (26:24, 20:23, 29:27, 18:18)
Группа B Украина — Швеция — 77:66 (26:25, 25:7, 9:12, 17:22)
Группа C Литва — Косово — 106:50 (28:19, 20:8, 26:12, 32:11)
Группа D Румыния — Италия — 50:101 (12:35, 13:12, 11:29, 14:25).