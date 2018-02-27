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Пхенчхан-2018: Российские хоккеистки уступили Финляндии олимпийскую «бронзу»
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Пхенчхан-2018: Российские хоккеистки уступили Финляндии олимпийскую «бронзу» 

Интересант 27 февраля 2018
Женская хоккейная сборная олимпийских атлетов из России сегодня на Играх-2018, проходящих сейчас в южнокорейском Пхенчхане, проиграла в матче за третье место команде Финляндии 2:3 и заняла четвертое место. Правда, радует нас в этой ситуации то обстоятельство, что это лучший результат в истории нашей женской хоккейной команды, сообщает «Интерфакс».
При этом россиянки проиграли все матчи на Играх-2018 за исключением встречи с командой Швейцарии. Этот единственный успех вывел их в полуфинал — таковы премудрости турнирного регламента.
Теперь в финале олимпийского турнира 22 февраля за «золото» и «серебро» сразятся хоккеистки США и Канады.
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