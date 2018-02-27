Пхенчхан-2018: Российские хоккеистки уступили Финляндии олимпийскую «бронзу»

Женская хоккейная сборная олимпийских атлетов из России сегодня на Играх-2018, проходящих сейчас в южнокорейском Пхенчхане, проиграла в матче за третье место команде Финляндии 2:3 и заняла четвертое место. Правда, радует нас в этой ситуации то обстоятельство, что это лучший результат в истории нашей женской хоккейной команды, сообщает «Интерфакс»

При этом россиянки проиграли все матчи на Играх-2018 за исключением встречи с командой Швейцарии. Этот единственный успех вывел их в полуфинал — таковы премудрости турнирного регламента.

Теперь в финале олимпийского турнира 22 февраля за «золото» и «серебро» сразятся хоккеистки США и Канады.