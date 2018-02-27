Сборная Панамы надеется выйти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Тренер сборной Панамы Эдгар Карвахаль поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в России.

"Я впервые в России и очень рад, что приехал сюда по такому поводу (27-28 февраля в Сочи проходит семинар сборных-участниц чемпионата мира). Я исполнил свою мечту — стать частью чемпионата мира. Мы проделали очень большую работу, чтобы пробиться на турнир, но теперь я хочу осуществить следующую мечту — выйти из группы. И я думаю, у нас есть шансы", — цитирует Карвахаля ТАСС

По мнению специалиста, Россия способна провести турнир на хорошем уровне.

Также Карвахаль считает, что сборной России по силам выйти в 1/8 финала чемпионата мира.

"К сожалению, мы не владеем информацией о том, в каком состоянии сборная России подходит к домашнему турниру, но обычно это хорошая команда, против которой трудно играть", — отметил тренер.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.