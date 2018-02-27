Ещё
Команда «СГАУ-Саратов» вышла в финал четырех Кубка России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Команда «СГАУ-Саратов» вышла в финал четырех Кубка России 

Новости Саратова 27 февраля 2018
Фото: Новости Саратова
Гандболисты «СГАУ-Саратов» 26 февраля выиграли на домашней арене важную встречу.
«Аграрии» победили в матче ¼ финала Кубка России уфимский УГНТУ-ВНЗМ.
Как сообщает пресс-служба клуба, борьба была на равных, очень упорной, и лидерство определили только в серии семиметровых пенальти. Саратовцы смогли добиться успеха во всех пяти попытках, и отразить 4 из 5 бросков.
Подопечные Александра Алексеева, победив «нефтяников», вышли в финал четырёх Кубка России, который пройдет в мае этого года. Они повторили свой прошлогодний успех.
Следующий домашний матч в рамках российской мужской суперлиги пройдет 3 марта. К нам приедут «Пермские медведи».
Новости Саратова: последние новости
Саратовских спортсменов прокатили с Олимпиадой-2018 Саратовский хоккеист по прозвищу «Русский танк» избил судью Саратовец Илья Захаров взял бронзу Мировой серии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение