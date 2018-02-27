Команда «СГАУ-Саратов» вышла в финал четырех Кубка России

Гандболисты «СГАУ-Саратов» 26 февраля выиграли на домашней арене важную встречу.

«Аграрии» победили в матче ¼ финала Кубка России уфимский УГНТУ-ВНЗМ.

Как сообщает пресс-служба клуба, борьба была на равных, очень упорной, и лидерство определили только в серии семиметровых пенальти. Саратовцы смогли добиться успеха во всех пяти попытках, и отразить 4 из 5 бросков.

Подопечные Александра Алексеева , победив «нефтяников», вышли в финал четырёх Кубка России, который пройдет в мае этого года. Они повторили свой прошлогодний успех.

Следующий домашний матч в рамках российской мужской суперлиги пройдет 3 марта. К нам приедут «Пермские медведи».