Женская сборная России по водному поло проиграла Испании в Мировой лиге

Женская сборная России по водному поло в четвёртом туре предварительного этапа Мировой лиги проиграла команде Испании со счётом 7:9. Встреча проходила в Ханты-Мансийске.

Подопечные Александра Гайдукова потерпели третье поражение в четырёх встречах, второй раз уступив испанкам. Российские ватерполистки 27 марта встретятся со сборной Нидерландов в Роттердаме, а 1 мая дома сыграют с командой Венгрии.

Водное поло. Женщины. Мировая лига Квалификация. Европа. 4-й тур. Ханты-Мансийск

Россия — Испания — 7:9 (0:3, 4:3, 2:2, 1:1).