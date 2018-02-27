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Женская сборная России по водному поло проиграла Испании в Мировой лиге
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Женская сборная России по водному поло проиграла Испании в Мировой лиге 

Чемпионат.com 27 февраля 2018
Женская сборная России по водному поло в четвёртом туре предварительного этапа Мировой лиги проиграла команде Испании со счётом 7:9. Встреча проходила в Ханты-Мансийске.
Подопечные Александра Гайдукова потерпели третье поражение в четырёх встречах, второй раз уступив испанкам. Российские ватерполистки 27 марта встретятся со сборной Нидерландов в Роттердаме, а 1 мая дома сыграют с командой Венгрии.
Водное поло. Женщины. Мировая лига Квалификация. Европа. 4-й тур. Ханты-Мансийск
Россия — Испания — 7:9 (0:3, 4:3, 2:2, 1:1).
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