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Гандболистки ижевского «Университета» переиграли московский «Луч»
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Гандболистки ижевского «Университета» переиграли московский «Луч» 

ИА «Сусанин» 28 февраля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» в рамках женской Суперлиги переиграли московский «Луч». Встреча завершилась со счетом 32:29.
В первом тайме «студентки» проигрывали в два мяча 15:17, однако после перерыва подопечные Роберта Минабутдинова смогли переломить ход домашнего поединка. Как итог — победа клуба из столицы Удмуртской Республики.
Отметим, что самой результативной на паркете в этот день у «Университета» была Ольга Тургенева, которая забросила в ворота соперниц 9 мячей.
На данный момент «студентки» находятся на 7 месте в элитном дивизионе. В их активе 11 очков после 19 игр.
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