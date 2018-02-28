Гандболистки ижевского «Университета» переиграли московский «Луч»

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» в рамках женской Суперлиги переиграли московский «Луч». Встреча завершилась со счетом 32:29.

В первом тайме «студентки» проигрывали в два мяча 15:17, однако после перерыва подопечные Роберта Минабутдинова смогли переломить ход домашнего поединка. Как итог — победа клуба из столицы Удмуртской Республики.

Отметим, что самой результативной на паркете в этот день у «Университета» была Ольга Тургенева, которая забросила в ворота соперниц 9 мячей.

На данный момент «студентки» находятся на 7 месте в элитном дивизионе. В их активе 11 очков после 19 игр.