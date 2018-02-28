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Главный тренер сборной Ирана: Россияне могут выиграть чемпионат мира
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Главный тренер сборной Ирана: Россияне могут выиграть чемпионат мира 

Советский спорт 28 февраля 2018
«Мы встречались с российской командой. За последний год ваша сборная сделала огромный прогресс, во время Кубка конфедераций команда выглядела уверенной и солидной, как и после турнира. Сейчас это очень сильная команда, у которой хорошие шансы на выход из группы», — приводит ТАСС слова Кейруша.
«Я думаю, что россияне могут и выиграть чемпионат мира, в футболе бывает всякое, почему нет? На Кубке конфедераций я увидел, что сборная России может на равных играть с любой командой планеты. У вас хороший тренер, мотивация, великолепная поддержка болельщиков», — добавил тренер иранцев.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.
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