Главный тренер сборной Ирана: Россияне могут выиграть чемпионат мира

«Мы встречались с российской командой. За последний год ваша сборная сделала огромный прогресс, во время Кубка конфедераций команда выглядела уверенной и солидной, как и после турнира. Сейчас это очень сильная команда, у которой хорошие шансы на выход из группы», — приводит ТАСС слова Кейруша.

«Я думаю, что россияне могут и выиграть чемпионат мира, в футболе бывает всякое, почему нет? На Кубке конфедераций я увидел, что сборная России может на равных играть с любой командой планеты. У вас хороший тренер, мотивация, великолепная поддержка болельщиков», — добавил тренер иранцев.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.