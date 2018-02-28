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Геркус объявил о создании женской футбольной команды «Локомотив»
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Геркус объявил о создании женской футбольной команды «Локомотив» 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Аргументы и Факты
Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил о создании женской футбольной команды. Тренировать клуб будет главный тренер женской сборной России Елена Фомина.
«Появление женской команды — это следование, с одной стороны, мировой и европейской практике. С другой — ответ на запросы наших болельщиков, наших спортсменок, которые хотят заниматься футболом, и сейчас они получают эту возможность в наших рядах. Мы уверены, команда будет выступать на самом высоком уровне, показывать очень хорошие результаты и в перспективе являться одной из команд, откуда будет черпать свои кадры сборная», — цитирует Геркуса пресс-служба столичной команды.
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