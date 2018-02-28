В Ханты-Мансийске испанки одержали победу над сборной России

27 февраля прошел матч в рамках европейского этапа Мировой лиги по водному поло среди женских команд России и Испании.

Первый круг группового этапа прошел в Дос-Эрманасе (Севилья) в ноябре 2017 года. Там сборная России уступила испанкам. Ответный матч в Ханты-Мансийске также россиянки проиграли со счетом 7:9. Игра прошла в спортивно-оздоровительном комплексе Югорского государственного университета.

Главный тренер национальной сборной Александр Гайдуков прокомментировал: «Команда Испании подтверждает свой класс, они не зря считаются действующими серебряными призерами последнего Чемпионата мира. Нас подвела реализация голевых моментов, которые мы создавали. В целом по работе, по выполнению игровой установки к игрокам претензий нет. Единственное — это реализация голевых моментов», цитирует UgraNow.

Следующий матч пройдет 27 марта. Россиянки сыграют с голландками. Испанки в этот же день сыграют со сборной Венгрии.