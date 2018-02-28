Российские юноши забили 11 голов Бахрейну

Юношеская сборная России для игроков не старше 17 лет разгромила Бахрейн на турнире в ОАЭ — 11:1.

В первой игре россияне сыграли вничью с Японией — 2:2. Третья игра состоится 2 марта, соперниками россиян станет сборная хозяев турнира.