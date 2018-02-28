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Известный французский футболист назвал Россию фаворитом ЧМ-18
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Известный французский футболист назвал Россию фаворитом ЧМ-18 

Свободная пресса 28 февраля 2018
Бывший форвард сборной Франции Сидней Гову очень высоко оценил шансы сборной России на чемпионате мира 2018. По словам именитого форварда, подопечные Станислава Черчесова являются главными фаворитами турнира.
«Я видел несколько игр сборной России. Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели» — цитирует спортсмена «ТАСС».
На вопрос, кого из российских игроков он мог бы выделить, Гову назвал Андрея Аршавина, Александра Кержакова и Валерия Карпина.
Напомним, на группового этапе чемпионата мира сборной России предстоит сыграть против Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.
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