Известный французский футболист назвал Россию фаворитом ЧМ-18

Бывший форвард сборной Франции Сидней Гову очень высоко оценил шансы сборной России на чемпионате мира 2018. По словам именитого форварда, подопечные Станислава Черчесова являются главными фаворитами турнира.

«Я видел несколько игр сборной России. Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает чемпионат мира, всегда говорил, что та страна, которая принимает мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели» — цитирует спортсмена «ТАСС»

Напомним, на группового этапе чемпионата мира сборной России предстоит сыграть против Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.