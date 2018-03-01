Гандболистки тольяттинской «Лады» разгромили москвичек из клуба «Луч» 

Свой предпоследний матч в рамках предварительного этапа текущего чемпионата России по гандболу среди женских команд суперлиги провела тольяттинская «Лада».
Накануне тольяттинский коллектив принимал на паркете УСК «Олимп» московский клуб «Луч». Встреча закончилась разгромной победой хозяек паркета с разницей в 12 мячей — 28:16. Самым результативным игроком отчётного поединка стала Дарья Дмитриева. Капитан «Лады» 7 раз поразила ворота гостей из российской столицы. С 34 зачётными баллами «автозаводская» команда пока занимает 2-ю строчку в турнирной таблице суперлиги, но имеет хорошие шансы на итоговое первое место, дающее преимущество своей площадки в плей-офф.