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Мегасэйв от защитника женской сборной России в стиле Комбарова. Видео
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Мегасэйв от защитника женской сборной России в стиле Комбарова. Видео 

Спорт-Экспресс 1 марта 2018
Защитник женской сборной России Анастасия Акимова во вчерашнем матче группового турнира Кубка Алгарве с командой Кореи (1:3) спасла ворота от неминуемого гола. Нападающая соперника уже била по пустым воротам, но Акимова в последний момент подставила ногу. Напомним, что похожий сэйв совершил защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).
Мегасейв от защитника @WomenRussia Анастасии Акимовой во вчерашнем матче с Южной Кореей! В стиле Дмитрия Комбарова 😎 pic.twitter.com/qC0xiPR5K8
— Сборная России (@TeamRussia) 1 марта 2018 г.
Комбаров спасает «Спартак»! #СпартакСевилья pic.twitter.com/IwufGgXOY5
— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 октября 2017 г.
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