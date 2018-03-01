Мегасэйв от защитника женской сборной России в стиле Комбарова. Видео

Защитник женской сборной России Анастасия Акимова во вчерашнем матче группового турнира Кубка Алгарве с командой Кореи (1:3) спасла ворота от неминуемого гола. Нападающая соперника уже била по пустым воротам, но Акимова в последний момент подставила ногу. Напомним, что похожий сэйв совершил защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).

Мегасейв от защитника @WomenRussia Анастасии Акимовой во вчерашнем матче с Южной Кореей! В стиле Дмитрия Комбарова 😎 pic.twitter.com/qC0xiPR5K8

— Сборная России (@TeamRussia) 1 марта 2018 г.

Комбаров спасает «Спартак»! #СпартакСевилья pic.twitter.com/IwufGgXOY5

— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 октября 2017 г.