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Нижегородские теннисисты завоевали два серебра на чемпионате России
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Нижегородские теннисисты завоевали два серебра на чемпионате России 

Newsroom24 1 марта 2018
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России, лично-командный чемпионат проходит в спортивном центре «Буртасы» в Пензе.
В финале командного чемпионата России среди мужчин сборная Нижегородской области со счетом 1:3 проиграла команде Санкт-Петербурга.
Нижегородец Михаил Гладышев обыграл Никиту Артеменко 3:2. Два поражения потерпел Михаил Пайков. Он уступил 1:3 Владимиру Сидоренко и 2:3 Вячеславу Бурову. Также проиграл свой матч Василий Лакеев, уступивший 2:3 Вячеславу Бурову.
Женская сборная Нижегородской области в финале уступила команде Москвы.
Валентина Сабитова проиграла Яне Носковой 2:3, Дарья Чернова с таким же счетом уступила Анне Тихомировой, а Екатерина Гусева потерпела поражение в матче с Ольгой Воробьевой 0:3.
1 марта на чемпионате начались личные соревнования.
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