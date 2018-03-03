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Ассен отказался от сборной Франции, чтобы сыграть за Тунис на ЧМ-2018
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Ассен отказался от сборной Франции, чтобы сыграть за Тунис на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 3 марта 2018
Голкипер «Ниццы» Муэз Ассен, который выступает на правах аренды за «Шатору», принял решение выступать за сборную Туниса, сообщает пресс-служба клуба. 22-летний игрок, принявший участие в 14 матчах за юношеские и молодежные сборные Франции различных возрастов, рассчитывает поехать на чемпионат мира-2018 в составе тунисской команды.
В текущем сезоне Ассен в составе команды второго дивизиона Франции сыграл в 20 матчах и пропустил 27 голов при четырех сухих встречах.
Напомним, ранее аналогичным образом поступил 22-летний воспитанник «Монпелье» Эйе Скири.
На чемпионате мира-2018 в России Тунис сыграет в группе с Англией (18 июня), Бельгией (23 июня) и Панамой (28 июня).
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