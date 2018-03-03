Ассен отказался от сборной Франции, чтобы сыграть за Тунис на ЧМ-2018

Голкипер «Ниццы» Муэз Ассен , который выступает на правах аренды за «Шатору», принял решение выступать за сборную Туниса, сообщает пресс-служба клуба. 22-летний игрок, принявший участие в 14 матчах за юношеские и молодежные сборные Франции различных возрастов, рассчитывает поехать на чемпионат мира-2018 в составе тунисской команды.

В текущем сезоне Ассен в составе команды второго дивизиона Франции сыграл в 20 матчах и пропустил 27 голов при четырех сухих встречах.

Напомним, ранее аналогичным образом поступил 22-летний воспитанник «Монпелье» Эйе Скири.

На чемпионате мира-2018 в России Тунис сыграет в группе с Англией (18 июня), Бельгией (23 июня) и Панамой (28 июня).