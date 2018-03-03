Ещё
Сборная России проиграла команде Румынии в матче чемпионата Европы по регби
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России проиграла команде Румынии в матче чемпионата Европы по регби 

ТАСС 3 марта 2018
ТАСС, 3 марта. Мужская сборная России в гостях проиграла команде Румынии со счетом 15:26 в третьем матче чемпионата Европы.
Россияне, одержав в трех матчах одну победу, занимают в турнирной таблице четвертое место. Румыны с двумя победами идут вторыми. Лидируют регбисты Грузии (три победы из трех).
В следующем матче российская команда примет сборную Грузии, румыны также дома сыграют с бельгийцами. Обе встречи пройдут 10 марта.
В чемпионате Европы, каждый матч которого проходит в разных городах, принимают участие шесть сборных: Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводят круговой турнир, по результатам которого определится победитель. Обладатель титула также получит прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.
ТАСС: последние новости
Иванова назначена на пост главного тренера женской сборной России по хоккею на траве Команда Виктории Моисеевой стартует на чемпионате мира по керлингу Египтяне проведут контрольные матчи с командами Бельгии, Колумбии и Кувейта перед ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение