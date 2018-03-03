Сборная России проиграла команде Румынии в матче чемпионата Европы по регби

ТАСС , 3 марта. Мужская сборная России в гостях проиграла команде Румынии со счетом 15:26 в третьем матче чемпионата Европы.

Россияне, одержав в трех матчах одну победу, занимают в турнирной таблице четвертое место. Румыны с двумя победами идут вторыми. Лидируют регбисты Грузии (три победы из трех).

В следующем матче российская команда примет сборную Грузии, румыны также дома сыграют с бельгийцами. Обе встречи пройдут 10 марта.

В чемпионате Европы, каждый матч которого проходит в разных городах, принимают участие шесть сборных: Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводят круговой турнир, по результатам которого определится победитель. Обладатель титула также получит прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.