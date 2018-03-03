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«Ростов-Дон» разгромил «Крим Меркатор» в Лиге чемпионов
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«Ростов-Дон» разгромил «Крим Меркатор» в Лиге чемпионов 

Чемпионат.com 3 марта 2018
«Ростов-Дон», ещё в предыдущем туре гарантировавший себе место в четвертьфинале женской гандбольной Лиги чемпионов, на выезде разгромил словенский «Крим Меркатор» со счётом 35:26. Это четвёртая подряд победа ростовских гандболисток над «Кримом», начиная с сезона-2015/16. В текущем турнире команда Фредерика Бужана на своей площадке обыграла словенский клуб также за явным преимуществом — 32:22.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Основной раунд. Группа 1. 9-й тур. Любляна, Словения
«Крим Меркатор» (Словения) — «Ростов-Дон» (Россия) — 26:35 (12:21).
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