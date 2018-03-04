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«Ростов-Дон» обыграл команду из Словении и вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов
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«Ростов-Дон» обыграл команду из Словении и вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов 

161.ru 4 марта 2018
Фото: 161.ru
В словенской Любляне прошел матч между ГК «Ростов-Дон» и хозяйкой поля, командой «Крим Меркатор». Дончанки обыграли соперниц со счетом 35:26 и обеспечили себе место в четвертьфинале гандбольной Лиги чемпионов.
— Счет в этой встречи на 2-й минуте открыли хозяева площадки броском Станко с позиции левого полусреднего. До 9-й минуты «Криму Меркатору» удавалось удерживать минимальное преимущество. Ростовчанки же совершили ряд ошибок и теряли мяч, — сообщили в пресс-службе команды «Ростов-Дон», — Однако вскоре дончанкам удалось собраться и захватить преимущество. В конце первого тайма хозяева проигрывали со счетом 12:21, и после перерыва им не удалось приблизиться к соперницам.
Следующий матч донская команда проведет 10 марта в Ростове против ГК «Бухарест».
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