«Ростов-Дон» обыграл команду из Словении и вышел в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов

В словенской Любляне прошел матч между ГК «Ростов-Дон» и хозяйкой поля, командой «Крим Меркатор». Дончанки обыграли соперниц со счетом 35:26 и обеспечили себе место в четвертьфинале гандбольной Лиги чемпионов.

— Счет в этой встречи на 2-й минуте открыли хозяева площадки броском Станко с позиции левого полусреднего. До 9-й минуты «Криму Меркатору» удавалось удерживать минимальное преимущество. Ростовчанки же совершили ряд ошибок и теряли мяч, — сообщили в пресс-службе команды «Ростов-Дон», — Однако вскоре дончанкам удалось собраться и захватить преимущество. В конце первого тайма хозяева проигрывали со счетом 12:21, и после перерыва им не удалось приблизиться к соперницам.

Следующий матч донская команда проведет 10 марта в Ростове против ГК «Бухарест».