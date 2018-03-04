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Строительство новой гандбольной арены в Ростове начнут в 2019 году
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Строительство новой гандбольной арены в Ростове начнут в 2019 году 

161.ru 4 марта 2018
Фото: 161.ru
Работы по возведению новой «Гандбол Арены» на левом берегу Дона начнут в следующем году. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.
— Мы планируем начать строить Гандбольный дворец и подойти к строительству Ледового дворца. Наверное, реальное начало будет в следующем году, — цитирует ТАСС слова Голубева.
Подготовка проекта арены началась летом 2017 года. Новый спортивный комплекс станет базовой площадкой гандбольного клуба «Ростов-Дон». На этой площадке разместится тренировочная база, которую оборудуют по всем международным требованиям. «Гандбол Арену» приспособят для проведения спортивных состязаний по гандболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу и бадминтону, а также культурно-зрелищных мероприятий. В здании появятся магазины, кафе и рестораны, а также гостиница с фитнес— и спа-центром. Площадь участка — два гектара. Строительством будет заниматься группа компаний «Агроком», объем инвестиций — около одного миллиарда рублей.
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