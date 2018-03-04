Третий матч ЧЕ по регби пройдет в Краснодаре 10 марта

Чемпионат национальной сборной России примет команду Грузии 10 марта в 15:00 на краснодарском стадионе «Кубань».

По итогам третьей игры определится сборная, которая получит путевку на Кубок мира-2019, но сборная Грузии уже квалифицировалась на турнир.

Интерес к матчам серьезный, будет много болельщиков, в том числе иностранцев. На каждом матче сборной России по регби в Краснодаре ожидается до 10 тысяч человек.

Напомним, в Краснодаре уже прошли две игры ЧЕ по регби. На первой встрече,10 февраля, сборная России по регби уступила испанцам в матче чемпионата Европы со счетом 13:20, во второй игре, 17 февраля, россияне разгромили бельгийцев и одержали уверенную бонусную победу 48:7.