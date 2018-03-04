Ещё
Третий матч ЧЕ по регби пройдет в Краснодаре 10 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Третий матч ЧЕ по регби пройдет в Краснодаре 10 марта 

АиФ — Юг 4 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Чемпионат национальной сборной России примет команду Грузии 10 марта в 15:00 на краснодарском стадионе «Кубань».
По итогам третьей игры определится сборная, которая получит путевку на Кубок мира-2019, но сборная Грузии уже квалифицировалась на турнир.
Интерес к матчам серьезный, будет много болельщиков, в том числе иностранцев. На каждом матче сборной России по регби в Краснодаре ожидается до 10 тысяч человек.
Напомним, в Краснодаре уже прошли две игры ЧЕ по регби. На первой встрече,10 февраля, сборная России по регби уступила испанцам в матче чемпионата Европы со счетом 13:20, во второй игре, 17 февраля, россияне разгромили бельгийцев и одержали уверенную бонусную победу 48:7.
АиФ — Юг: последние новости
Сборная России по хоккею сыграет в Сочи с немцами Народная приемная «АиФ-Юг» пройдет в Краснодаре 7 ноября Билеты на матч Аргентины и Нигерии в Краснодаре поступили в продажу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение