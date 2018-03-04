Весли Снайдер: «Понимаю Кумана, который хочет строить молодую сборную Голландии»

Полузащитник катарской «Аль-Гарафы» Весли Снайдер с понимаем относится ко взглядам главного тренера сборной Голландии Роналда Кумана , который хочет строить команду вокруг молодых футболистов. Напомним, рекордсмен по числу проведенных матчей за «оранжевых» (133) Снайдер принял решение завершить карьеру в сборной в 33 года.

— Мой отьезд в Катар мог повлиять на мое будущее в сборной, — приводит слова Снайдера пресс-служба Королевского футбольного союза Голландии. — Помимо этого, я понимаю Кумана, который хочет строить национальную команду вокруг молодых игроков. Мы говорили с ним очень открыто, и я уважаю его выбор.

В составе сборной Голландии Снайдер стал серебряным (2010) и бронзовым призером (2014) чемпионата мира. За национальную команду он отличился 31 раз. Куман, возглавивший сборную Голландии в феврале, в качестве тренера не провел за команду еще ни одного матча.