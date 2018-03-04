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Вратарь сборной Украины был удален в первом же матче за новый клуб
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Вратарь сборной Украины был удален в первом же матче за новый клуб 

ТК «Звезда» 4 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Голкипер украинской сборной Максим Коваль заработал удаление в первом же матче за свой новый клуб.
Вратарь сборной Украины Максим Коваль в первом же матче за новую команду — испанский «Депортиво» — получил красную карточку.
25-летний украинец вышел в стартовом составе на встречу с «Эйбаром», но не доиграл даже первый тайм, сообщает Eurosport.
На 39-й минуте Коваль вышел на перехват из-за неудачной игры защитников. Он продолжил движение за пределы штрафной, где прямой ногой сбил игрока противника.
Таким образом, украинец стал первым вратарем, получившим красную карточку в дебютной игре Ла Лиги в XXI веке. Он арендован у киевского «Динамо» в январе 2018 года.
Матч завершился со счетом 1:1.
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