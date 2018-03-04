Вратарь сборной Украины был удален в первом же матче за новый клуб

Голкипер украинской сборной Максим Коваль заработал удаление в первом же матче за свой новый клуб.

Вратарь сборной Украины Максим Коваль в первом же матче за новую команду — испанский «Депортиво» — получил красную карточку.

25-летний украинец вышел в стартовом составе на встречу с «Эйбаром», но не доиграл даже первый тайм, сообщает Eurosport

На 39-й минуте Коваль вышел на перехват из-за неудачной игры защитников. Он продолжил движение за пределы штрафной, где прямой ногой сбил игрока противника.

Таким образом, украинец стал первым вратарем, получившим красную карточку в дебютной игре Ла Лиги в XXI веке. Он арендован у киевского «Динамо» в январе 2018 года.

Матч завершился со счетом 1:1.