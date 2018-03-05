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Сборная РФ по теннису проведет матч Кубка Федерации с командой Латвии в Ханты-Мансийске
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Сборная РФ по теннису проведет матч Кубка Федерации с командой Латвии в Ханты-Мансийске 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по теннису проведет матч Кубка Федерации против команды Латвии в Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Матч плей-офф за право остаться во второй Мировой группе Кубка Федерации пройдет 21-22 апреля. Четыре победителя матчей плей-офф квалифицируются во вторую Мировую группу 2019 года, проигравшие команды отправятся в первую группу своей географической зоны.
"Мы все обсудили, взвесили и приняли решение провести матч против Латвии в Ханты-Мансийске", — сказал Тарпищев.
В феврале сборная России уступила команде Словакии со счетом 1-4 и упустила шанс вернуться в первую Мировую группу Кубка Федерации.
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