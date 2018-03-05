«Лада» вырвала победу у румынского ГК «Крайова» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕГФ 

Гандболистки тольяттинской «Лады» с победы стартовали в плей-офф текущего розыгрыша Кубка ЕГФ. Об этом информирует пресс-служба клуба. В первом матче четвертьфинальной стадии этого престижного европейского турнира «автозаводский» коллектив со счётом 25:23 взял верх в гостях над румынским клубом «Крайова». Наибольший вклад в этот успех сделала Дарья Дмитриева. Капитан тольяттинской команды 8 раз поразила ворота хозяек паркета. Ответный поединок «Лада» и «Крайова» проведут в Автограде 10 марта. Но до этого гандболистки с берегов Волги сыграют дома с клубом АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Заключительный для тольяттинского клуба матч предварительного этапа чемпионата Российской женской суперлиги в сезоне-2017/2018 состоится 7 марта на паркете УСК «Олимп» и начнётся в 18:30.
Фото: ГК «Лада»