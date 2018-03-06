Ещё
Газзаев поделился мнением от предстоящих товарищеских матчей сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Газзаев поделился мнением от предстоящих товарищеских матчей сборной России 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной с командами Бразилией и Францией.
"Именно эти соперники, а также Испания и Аргентина, с которыми мы сыграли ранее, дадут сборной больше пользы, чем десять товарищеских матчей, которые были до этого. Безусловно, по играм с Францией и Бразилией мы получим картину готовности сборной к чемпионату мира.
Для национальной команды это станет генеральной репетицией перед мундиалем. В игре со сборными, которые претендуют на победу в Кубке мира, мы сможем понять, на что будем претендовать в этом турнире мы сами, и в каком состоянии находится наша команда", — цитирует Газзаева газета «Известия».
Сборная России сыграет с командой Бразилии 23 марта, а с французами — 27 марта.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
Газета.Ru: последние новости
Российские керлингисты обыграли сборную США в смешанном турнире на Паралимпиаде Игрок "Локомотива" Рыбус оценил шансы на попадание в состав сборной Польши на ЧМ Легендарный немецкий вратарь Кан оценил перспективы России на ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение