Газзаев поделился мнением от предстоящих товарищеских матчей сборной России

Депутат Госдумы и заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной с командами Бразилией и Францией.

"Именно эти соперники, а также Испания и Аргентина, с которыми мы сыграли ранее, дадут сборной больше пользы, чем десять товарищеских матчей, которые были до этого. Безусловно, по играм с Францией и Бразилией мы получим картину готовности сборной к чемпионату мира.

Для национальной команды это станет генеральной репетицией перед мундиалем. В игре со сборными, которые претендуют на победу в Кубке мира, мы сможем понять, на что будем претендовать в этом турнире мы сами, и в каком состоянии находится наша команда", — цитирует Газзаева газета «Известия»

Сборная России сыграет с командой Бразилии 23 марта, а с французами — 27 марта.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.