Ещё
Мужская сборная России победила Германию в Мировой лиге по водному поло
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужская сборная России победила Германию в Мировой лиге по водному поло 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Мужская сборная России в заключительном матче на групповом этапе предварительной стадии Мировой лиги по водному поло в Рузе переиграла команду Германии со счётом 16:12. Этот успех стал для россиян вторым в четырёх встречах и гарантировал им второе место в группе В.
Ранее сборная России в гостях победила Германию, а также дважды уступила лидерам группы — хорватам.
Водное поло. Мужчины. Мировая лига Предварительный этап. Европа. Группа В. 5-й тур. Руза, Россия Россия — Германия — 16:12 (2:1, 5:1, 4:5, 5:5).
Чемпионат.com: последние новости
Илья Воробьёв побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции А. Кержаков возглавит юношескую сборную России «Спартак» одолел «Каустик» и вышел в «Финал четырёх» мужского КР по гандболу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение