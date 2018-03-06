Мужская сборная России победила Германию в Мировой лиге по водному поло

Мужская сборная России в заключительном матче на групповом этапе предварительной стадии Мировой лиги по водному поло в Рузе переиграла команду Германии со счётом 16:12. Этот успех стал для россиян вторым в четырёх встречах и гарантировал им второе место в группе В.

Ранее сборная России в гостях победила Германию, а также дважды уступила лидерам группы — хорватам.

Водное поло. Мужчины. Мировая лига Предварительный этап. Европа. Группа В. 5-й тур. Руза, Россия Россия — Германия — 16:12 (2:1, 5:1, 4:5, 5:5).