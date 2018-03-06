Ещё
Лопырёва рассказала Шмейхелю про Ростов-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лопырёва рассказала Шмейхелю про Ростов-на-Дону 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Посол чемпионата мира—2018 Виктория Лопырёва встретилась с легендарным вратарём сборной Дании Петером Шмейхелем в Ростове-на-Дону, где рассказала ему про свой родной город, который в этом году будет принимать матчи мирового первенства, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В Ростове-на-Дону состоятся четыре матча на групповой стадии, а также одна встреча 1/8 финала. Шмейхель является многократным чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а в 1992 году со своей национальной командой выиграл чемпионат Европы.
Чемпионат.com: последние новости
Илья Воробьёв побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции А. Кержаков возглавит юношескую сборную России «Спартак» одолел «Каустик» и вышел в «Финал четырёх» мужского КР по гандболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение