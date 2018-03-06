Лопырёва рассказала Шмейхелю про Ростов-на-Дону 

Посол чемпионата мира—2018 Виктория Лопырёва встретилась с легендарным вратарём сборной Дании Петером Шмейхелем в Ростове-на-Дону, где рассказала ему про свой родной город, который в этом году будет принимать матчи мирового первенства, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В Ростове-на-Дону состоятся четыре матча на групповой стадии, а также одна встреча 1/8 финала. Шмейхель является многократным чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а в 1992 году со своей национальной командой выиграл чемпионат Европы.