«Пермские медведи» проиграли московскому «Спартаку»

«Пермские медведи» на выезде проиграли одному из лидеров Суперлиги — московскому «Спартаку» . В упорной борьбе пермские гандболисты уступили с разницей в два мяча — 32:34 (18:20, 14:14).

Самым результативным в составе гостей стал Алексей Шиндин, который забросил девять мячей. Причём для этого ему понадобилось совершить всего десять бросков.

Отметим, что «Пермские медведи» потерпели третье поражение подряд в Суперлиге. И сейчас они пока потеряли место в плей-офф, опустившись на 9-ю строчку в таблице.

15 марта «мишки» на своей площадке сыграют с соседом по таблице — клубом «УГНТУ-ВНЗМ», который отстаёт от пермяков всего на одно очко.