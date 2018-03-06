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«Пермские медведи» проиграли московскому «Спартаку»
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«Пермские медведи» проиграли московскому «Спартаку» 

АиФ Пермь 6 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
«Пермские медведи» на выезде проиграли одному из лидеров Суперлиги — московскому «Спартаку». В упорной борьбе пермские гандболисты уступили с разницей в два мяча — 32:34 (18:20, 14:14).
Самым результативным в составе гостей стал Алексей Шиндин, который забросил девять мячей. Причём для этого ему понадобилось совершить всего десять бросков.
Отметим, что «Пермские медведи» потерпели третье поражение подряд в Суперлиге. И сейчас они пока потеряли место в плей-офф, опустившись на 9-ю строчку в таблице.
15 марта «мишки» на своей площадке сыграют с соседом по таблице — клубом «УГНТУ-ВНЗМ», который отстаёт от пермяков всего на одно очко.
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