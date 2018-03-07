Молодые футболисты из Волгограда начнут игры чемпионата мира

Юные футболисты из Волгограда смогут подать мяч игрокам, которые приедут на чемпионат мира по футболу — 2018.

Зарегистрировавшись на соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola », на роль подающего могут рассчитывать спортсмены от 13 до 16 лет.

— На первом матче подать мяч сможет юный игрок из любого города России. Футболистам нужно сделать репост записи «Кожаный мяч» и написать небольшой рассказ о своей команде и любви к футболу, — уточнили организаторы конкурса. — Спортсмена, который подаст мяч на первом матче чемпионата мира, выберут из 10 авторов самых вдохновляющих постов.

На других встречах чемпионата выйти на поле смогут игроки лучших команд городских этапов соревнований «Кожаный мяч».

— Подавать мяч на всех остальных матчах будут футболисты из городов, в которых будет проходить чемпионат мира. Лучших ребят, которые выйдут на поле, выберут сами тренеры. В каждую группу подающих войдет от 12 до 14 игроков.

Результаты отбора станут известны уже 9 апреля.

На финальном матче чемпионата пас отдадут игроки псковской команды «Стрела», занявшие первое место на соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola».