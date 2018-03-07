Ещё
Молодые футболисты из Волгограда начнут игры чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодые футболисты из Волгограда начнут игры чемпионата мира 

v1.ru 7 марта 2018
Фото: v1.ru
Юные футболисты из Волгограда смогут подать мяч игрокам, которые приедут на чемпионат мира по футболу — 2018.
Зарегистрировавшись на соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola», на роль подающего могут рассчитывать спортсмены от 13 до 16 лет.
— На первом матче подать мяч сможет юный игрок из любого города России. Футболистам нужно сделать репост записи «Кожаный мяч» и написать небольшой рассказ о своей команде и любви к футболу, — уточнили организаторы конкурса. — Спортсмена, который подаст мяч на первом матче чемпионата мира, выберут из 10 авторов самых вдохновляющих постов.
На других встречах чемпионата выйти на поле смогут игроки лучших команд городских этапов соревнований «Кожаный мяч».
— Подавать мяч на всех остальных матчах будут футболисты из городов, в которых будет проходить чемпионат мира. Лучших ребят, которые выйдут на поле, выберут сами тренеры. В каждую группу подающих войдет от 12 до 14 игроков.
Результаты отбора станут известны уже 9 апреля.
На финальном матче чемпионата пас отдадут игроки псковской команды «Стрела», занявшие первое место на соревнованиях «Кожаный мяч — Кубок Coca-Cola».
v1.ru: последние новости
Появилось видео задержания взяточника из УФСИН в Волгограде «Котики, вперёд!»: Яндекс изучил предпочтения волгоградцев Покупателей магазина «Selgros» в Волгограде спасли от фейсконтроля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Прояснилась ситуация с ЧМ-201843
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение