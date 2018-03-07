Стали известны соперники сборных РФ по водному поло на чемпионате Европы—2018

Состоялась жеребьёвка чемпионата Европы по водному поло, который пройдёт в Барселоне (Испания) с 14 по 28 июля 2018 года. Ватерполисты мужской сборной России получили в соперники на групповом этапе команды Сербии, Словакии и Румынии.

В группе A сыграют команды Германии, Грузии, Италии, Венгрии. В группе B — сборные Черногории, Мальты, Франции, Испании. В группе C — команды Хорватии, Турции, Нидерландов и Греции.

Женская сборная России попала в группу В с командами Сербии, Венгрии, Турции, Испании и Германии. В группе A сыграют Израиль, Нидерланды, Франция, Греция, Хорватия, Италия.