УОР №2 проиграл 18 матчей из 19

СКИФ взял верх над УОР №2 в матче предварительного этапа чемпионата России. Клуб из Москвы набрал только 1 очко в 19 играх сезона.

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

УОР №2 (Москва) — СКИФ (Краснодар) — 23:33 (10:16)