Главный тренер «Сиднея» возглавит сборную Австралии

Стало известно имя нового главного национальной команды Австралии, сообщает пресс-служба федерации футбола страны на своём официальном сайте.

Новым наставником сборной станет нынешний главный тренер «Сиднея» Грэм Арнольд. Специалист возглавит национальную команду Австралии после чемпионата мира — 2018 и заключит соглашение, действие которого истечёт после чемпионата мира — 2022.

В данный момент наставником сборной Австралии является Берт ван Марвейк, в январе подписавший с федерацией футбола страны контракт, рассчитанный до окончания чемпионата мира — 2018.