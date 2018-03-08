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Главный тренер «Сиднея» возглавит сборную Австралии
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Главный тренер «Сиднея» возглавит сборную Австралии 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Фото: Soccer News
Стало известно имя нового главного национальной команды Австралии, сообщает пресс-служба федерации футбола страны на своём официальном сайте.
Новым наставником сборной станет нынешний главный тренер «Сиднея» Грэм Арнольд. Специалист возглавит национальную команду Австралии после чемпионата мира — 2018 и заключит соглашение, действие которого истечёт после чемпионата мира — 2022.
В данный момент наставником сборной Австралии является Берт ван Марвейк, в январе подписавший с федерацией футбола страны контракт, рассчитанный до окончания чемпионата мира — 2018.
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