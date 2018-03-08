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Сборная Бразилии по пляжному футболу довела победную серию до 55 матчей
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Сборная Бразилии по пляжному футболу довела победную серию до 55 матчей 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Сборная Бразилии по пляжному футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки в Перу одолела команду Парагвая со счётом 10:6. Пять голов в составе подопечных Джилберто да Косты забил нападающий «Кристалла» из Санкт-Петербурга Родриго.
Для бразильцев, выигравших все 4 матча на групповой стадии соревнований, эта победа стала 55-й кряду в официальных матчах.
В полуфинале сборная Бразилии сыграет с командой Эквадора, а за вторую путёвку в финал поспорят «пляжники» из Парагвая и Уругвая. Турнир завершится 10 марта.
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