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«Кубань» и «Тамбов» сыграли вничью
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«Кубань» и «Тамбов» сыграли вничью 

АиФ — Юг 9 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
После 27 матчей желто-зеленые с 33 очками обосновались на 11 месте в турнирной таблице. «Если оценивать игру, то ее можно разделить на два тайма», — цитирует пресс-служба «Кубани» главного тренера Евгения Калешина. — «В первом, по какой-то причине — сейчас сложно дать экспресс-комментарий, — нам не хватало динамики, и соперник доставлял нам неприятности. После перерыва, думаю, мы полностью владели инициативой, по крайней мере, наиграли на один мяч. Соперник хороший, качественный коллектив. Боевой матч, наша команда сегодня все оставила на поле».
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