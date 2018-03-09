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Сочи в апреле может принять матчи Еврочелленджа
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Сочи в апреле может принять матчи Еврочелленджа 

LiveSport.Ru 9 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Матчи Еврочелленджа между сборными России и Германии, которые состоятся в начале апреля, может принять сочинский ледовый дворец «Большой», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
Сборная России в апреле начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
В рамках подготовки к турниру россияне сыграют по два матча против команд Германии (ориентировочно 6-8 апреля) и Норвегии (на выезде), после чего национальная команда примет участие в чешском (19-22 апреля) и шведском (26-29 апреля) этапе Евротура.
Напомним, что сборная России в финале Олимпиады-2018 обыграла команду Германии со счетом 4:3 ОТ.
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