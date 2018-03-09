Сочи в апреле может принять матчи Еврочелленджа

Матчи Еврочелленджа между сборными России и Германии, которые состоятся в начале апреля, может принять сочинский ледовый дворец «Большой», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.

Сборная России в апреле начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

В рамках подготовки к турниру россияне сыграют по два матча против команд Германии (ориентировочно 6-8 апреля) и Норвегии (на выезде), после чего национальная команда примет участие в чешском (19-22 апреля) и шведском (26-29 апреля) этапе Евротура.

Напомним, что сборная России в финале Олимпиады-2018 обыграла команду Германии со счетом 4:3 ОТ.