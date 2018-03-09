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Сыграют с «Ладой»: гандболистки румынской «Крайовы» приземлились в Тольятти
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Сыграют с «Ладой»: гандболистки румынской «Крайовы» приземлились в Тольятти 

63.ru 9 марта 2018
Фото: 63.ru
В субботу, 10 марта, гандбольная «Лада» в четвертьфинале Кубка ЕГФ выйдет на поединок с румынской «Крайовой». Соперницы уже прилетели в Курумоч.
— Гандболистки, тренеры и сопровождение заселились в отеле Тольятти. На 19:00 у них запланирована часовая тренировка, — рассказал представитель «Лады».
Завтрашний матч запланирован на 16:00. Судить поединок будет бригада польских арбитров.
В начале недели «Лада» встречалась с АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Игра завершилась со счетом 46:10 в пользу тольяттинских спортсменок.
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