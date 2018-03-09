Сыграют с «Ладой»: гандболистки румынской «Крайовы» приземлились в Тольятти

В субботу, 10 марта, гандбольная «Лада» в четвертьфинале Кубка ЕГФ выйдет на поединок с румынской «Крайовой». Соперницы уже прилетели в Курумоч.

— Гандболистки, тренеры и сопровождение заселились в отеле Тольятти. На 19:00 у них запланирована часовая тренировка, — рассказал представитель «Лады».

Завтрашний матч запланирован на 16:00. Судить поединок будет бригада польских арбитров.

В начале недели «Лада» встречалась с АГУ-«Адыиф» из Майкопа. Игра завершилась со счетом 46:10 в пользу тольяттинских спортсменок.