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Определились четвертьфинальные пары женской гандбольной Суперлиги
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Определились четвертьфинальные пары женской гандбольной Суперлиги 

Чемпионат.com 9 марта 2018
9 марта окончательно определились все участники плей-офф женского чемпионата России по гандболу сезона-2017/18. Регулярный чемпионат выиграла «Лада», опередившая по дополнительным показателям «Астраханочку» (по 36 очков). На 1 очко меньше набрал действующий чемпион России «Ростов— Дон».
Четвертьфинальные пары
«Лада» (Тольятти) — «Динамо-Синара» (Волгоград) «Астраханочка» (Астрахань) — «Университет» (Ижевск) «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) «Кубань» (Краснодар) — «Звезда» (Звенигород).
Плей-офф в женской Суперлиге начнётся 30 марта. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед.
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