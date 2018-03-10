«Шахтер» выиграл все матчи чемпионата Украины в 2018 году с разницей мячей 16:0

«Шахтер» продолжил впечатляющую серию игр в чемпионате Украины в 2018 году. Он выиграл последний матч премьер-лиги со счетом 3:0 у «Ворсклы». Таким образом, «Шахтер» в 2018 году не только не проигрывал в чемпионате страны, но и не пропустил ни одного мяча.

В общей сложности он выиграл все матчи чемпионата Украины в 2018 году со счетом 16:0. До встречи с «Ворсклой» он разгромил «Черноморец» (5:0), «Звезду» (5:0) и «Карпаты» (3:0). После 23 туров «Шахтер» лидирует в чемпионате Украины с отрывом в девять очков.