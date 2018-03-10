«Шахтер» выиграл все матчи УПЛ в 2018 году с общим счетом 16:0

«Шахтер» продлил свою внушительную серию игр в чемпионате Украины в 2018 году. Вчера «горняки» выиграли счетом 3:0 у «Ворсклы». В 2018 году команда Паулу Фонсеки не только не проигрывала в чемпионате страны, но и не пропустила ни одного мяча.