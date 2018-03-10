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«Лада» проиграла «Крайове» и выбыла из борьбы за Кубок ЕГФ
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«Лада» проиграла «Крайове» и выбыла из борьбы за Кубок ЕГФ 

Чемпионат.com 10 марта 2018
Фото: 63.ru
В ответном матче 1/4 финала Кубка ЕГФ среди женских команд тольяттинская «Лада» на своей площадке проиграла клубу «Крайова» из одноимённого румынского города со счётом 23:26 и по сумме двух встреч выбыла из дальнейшей еврокубковой борьбы.
В ответном матче в составе «Лады» по 4 раза отличились Дарья Дмитриева и Анастасия Новосёлова. Первая встреча завершилась в пользу «Лады» (25:23), но по сумме встреч «Крайова» на 1 мяч превзошла тольяттинских гандболисток (49:48).
Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. 1/4 финала. Ответный матч
«Лада» (Тольятти, Россия) — «Крайова» (Крайова, Румыния) — 23:26 (8:14).
Первый матч — 25:23.
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