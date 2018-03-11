«Ростов-Дон» узнал соперника по четвертьфиналу женской Лиги чемпионов

Определились все четвертьфинальные пары в Лиге чемпионов по гандболу среди женских команд.

Единственный представитель России «Ростов-Дон» за выход в «Финал четырёх» поспорит с венгерским «Ференцварошем». Первый поединок состоится в Венгрии в отрезок с 6 по 8 апреля, ответная игра пройдет в Ростове-на-Дону с 13 по 15 апреля.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала

«Будучность» (Черногория) — «Дьёр» (Венгрия)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Ростов-Дон» (Россия)

«Бухарест» (Румыния) — «Метц» (Франция)

«Мидтьюлланд» (Дания) — «Вардар» (Македония)