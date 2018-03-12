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Гандбольный клуб «Лада» проиграл румынской команде «Крайова»
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Гандбольный клуб «Лада» проиграл румынской команде «Крайова» 

ТРК Губерния 12 марта 2018
Непростая и тяжёлая игра для тольяттинских спортсменок. Команда «Лада» проиграла румынскому клубу «Крайова». Встреча проходила в рамках четвертьфинала Кубка Европейской гандбольной федерации.
Ответная встреча с румынской командой проходила на домашней арене тольяттинских спортсменок. В четвертьфинальной игре Кубка Европейской гандбольной федерации «Лада» выступила с перевесом в 2 мяча. С самого начало было ясно, что румынская «Крайова» без боя сдаваться не собирается. «Лада» испытывает давление в атаках и делает ошибки в защите. Это приводит к доминированию на поле Румынии. Весь первый период «Крайова» ведёт в счёте на 5-6 мячей. «Ладе» приходится догонять соперника.
Во второй части встречи тольяттинкам удаётся догнать «Крайову», но соперник оказывается сильнее и проворнее. На финальной минуте — перевес в 3 мяча. Итоговый счёт — 23:26. «Естественно, на табло не такой счёт, который мы хотели бы видеть. Мы прекрасно знали, что будет тяжёлая ответная игра, потому что та была очень тяжёлой. Здесь понятно, что стены помогают. Но чего-то мы сегодня первый тайм провалили, поэтому в конце так получилось», — рассказала игрок ГК «Лада» Дарья Дмитриева.
Старший тренер тольяттинской команды Александр Хомутов отметил: «Получше сыграл их вратарь против нас, чем сыграл там, но, к сожалению, сегодня у нас Даша — лидер команды играла с температурой. Спасибо ей за то, что она вышла на площадку вообще биться. Плохо, что другие игроки не сыграли. А так, я считаю, что это мы не сыграли».
После этого поражения «Лада» выбывает из борьбы за кубок ЕГФ. По словам старшего тренера, команда сосредоточится на чемпионате России.
Через полторы недели трём тольяттинским спортсменкам снова предстоит встреча уже с национальной сборной Румынии в составе российской команды. 21 марта в спортивном комплексе «Лада-Арена» пройдет квалификационный раунд чемпионата Европы.
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