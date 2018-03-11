Толиссо может пропустить игру со сборной России 

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо получил травму в матче 26-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» (6:0). У 23-летнего француза возникли проблемы с голенью, из-за которых он может пропустить товарищеские матчи сборной Франции против России и Колумбии. Главный тренер французов Дедье Дешам в четверг, 15 марта должен объявить состав на мартовские поединки.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова сыграет в товарищеском матче со сборной Франции 27 марта. Встреча пройдет на арене «Санкт-Петербург».