Сборная России выиграла один матч из трёх на этапе Мировой серии по регби-7

Мужская сборная России одержала одну победу в трёх матчах на групповой стадии шестого этапа Мировой серии по регби-7, который проходит в Ванкувере (Канада). Россияне стартовали на этапе с поражения от сборной ЮАР со счетом 7:38, а затем уступили команде Новой Зеландии со счетом 5:31, а в заключительном матче группового этапа оказались сильнее шотландцев — 26:24. Россияне сыграют в турнире за 9-16-е места.

На прошедшем этапе в Лас-Вегасе (США) сборная России поделила 15-16-е места с командой Уругвая.