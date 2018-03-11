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Сборная России выиграла один матч из трёх на этапе Мировой серии по регби-7
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Сборная России выиграла один матч из трёх на этапе Мировой серии по регби-7 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Мужская сборная России одержала одну победу в трёх матчах на групповой стадии шестого этапа Мировой серии по регби-7, который проходит в Ванкувере (Канада). Россияне стартовали на этапе с поражения от сборной ЮАР со счетом 7:38, а затем уступили команде Новой Зеландии со счетом 5:31, а в заключительном матче группового этапа оказались сильнее шотландцев — 26:24. Россияне сыграют в турнире за 9-16-е места.
На прошедшем этапе в Лас-Вегасе (США) сборная России поделила 15-16-е места с командой Уругвая.
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