А. Кержаков возглавит юношескую сборную России 

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России из игроков 2001 года рождения (U17). Официально о назначении должно быть объявлено 15 марта.
Сам Кержаков в комментарии «Чемпионату» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
«Меня пока ещё нельзя поздравить с назначением на пост главного тренера юношеской сборной России. Конкретного решения ещё нет», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.