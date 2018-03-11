А. Кержаков возглавит юношескую сборную России

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков возглавит юношескую сборную России из игроков 2001 года рождения (U17). Официально о назначении должно быть объявлено 15 марта.

Сам Кержаков в комментарии «Чемпионату» не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.