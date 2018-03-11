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Гандболистки ижевского «Университета» вышли в плей-офф Суперлиги
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Гандболистки ижевского «Университета» вышли в плей-офф Суперлиги 

ИА «Сусанин» 11 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» вышли в плей-офф Суперлиги. «Студентки» гарантировал себе путевку в серию игр на вылет после победы над майкопским коллективом «АГУ-АДЫИФ».
Уже в первой половине встречи подопечные Роберта Минабутдинова оторвались от соперника на 6 мячей (17:11). Во втором тайме команда из столицы Удмуртии удержала преимущество, победив с итоговым счетом 34:23.
«Интересная игра, […] но хотелось бы увереннее выиграть, чтобы был задел, и вся молодежь могла всю игру выходить и играть, но она сыграла только половину второго тайма», — приводит слова наставника «Университета» официальный сайт команды.
Отметим, что в первом раунде плей-офф «студентки» встретятся с одним из лидеров лиги — «Астраханочкой».
«Будет перерыв небольшой, надо будет поднакопить силы и готовиться к финальному этапу. […] В этом сезоне у нас цель в шестерку попасть, это дает возможность получить звание мастера спорта», — отметил Роберт Минабутдинов.
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