Гандболистки ижевского «Университета» вышли в плей-офф Суперлиги

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» вышли в плей-офф Суперлиги. «Студентки» гарантировал себе путевку в серию игр на вылет после победы над майкопским коллективом «АГУ-АДЫИФ».

Уже в первой половине встречи подопечные Роберта Минабутдинова оторвались от соперника на 6 мячей (17:11). Во втором тайме команда из столицы Удмуртии удержала преимущество, победив с итоговым счетом 34:23.

«Интересная игра, […] но хотелось бы увереннее выиграть, чтобы был задел, и вся молодежь могла всю игру выходить и играть, но она сыграла только половину второго тайма», — приводит слова наставника «Университета» официальный сайт команды.

Отметим, что в первом раунде плей-офф «студентки» встретятся с одним из лидеров лиги — «Астраханочкой».

«Будет перерыв небольшой, надо будет поднакопить силы и готовиться к финальному этапу. […] В этом сезоне у нас цель в шестерку попасть, это дает возможность получить звание мастера спорта», — отметил Роберт Минабутдинов.